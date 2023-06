Essonne : la voiture tombe le long des voies SNCF

Il s’en est fallu de peu que l’accident soit beaucoup plus grave. Peu après 8h du matin, ce jeudi 22 juin, l’alerte est donnée pour une voiture qui est tombée le long des voies sur le territoire de la commune de Brétigny-sur-Orge.

« Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un accident de la voie publique mettant en cause un véhicule léger ayant chuté sur le bas-côté avant de s’immobiliser le long d’une voie ferrée sur laquelle circule le RER C », indique le Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne (SDIS 91).

Les deux passagers, un adulte et un enfant n’étaient heureusement pas gravement blessés. Ils ont été pris en charge par les secours, dont 10 sapeurs-pompiers présents lors de cette intervention, et ont été catégorisés en urgence relative.

« Durant la durée de l’intervention des secours, la circulation sur les 2 voies Paris-Province et les 2 voies Province-Paris a été coupée, et un train transportant 50 personnes a été mis à l’arrêt sur la voie située au plus proche du véhicule léger le temps des opérations de secours », ajoute le SDIS 91.