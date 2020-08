Essonne : l’agresseur de femmes arrêté grâce aux caméras à Mennecy

Il y a un peu plus d’une semaine, de nombreuses Menneçoises avaient été agressées verbalement par un individu circulant en voiture dans la commune. Face à l’une de ces femmes, il était même sorti de son véhicule et avait baissé ses vêtements montrant ses parties intimes à la victime.

« Une plainte a été déposée et grâce aux descriptions des victimes et aux images extraites par la Police municipale du système de vidéoprotection, la Gendarmerie a réussi à identifier le véhicule de l’auteur des faits, indique Jean-Philippe Dugoin-Clément. L’individu utilisait le véhicule de son père et a reconnu les faits devant les forces de l’ordre. Il s’agit même d’un récidiviste en la matière ».

Pour l’édile, cela prouve l’utilité du système de vidéoprotection déployé dans la ville. « C’est intéressant car on entend toujours que les caméras ne sont pas utiles, parce qu’elles ne sont pas bien placées, ne voient pas les faits, ne servent qu’après qu’ils aient eu lieu. Mais en l’espèce sans les caméras, aucune identification n’aurait pu être faite ici », souligne-t-il.

Aujourd’hui dotée de près de 100 caméras, sur l’ensemble de son territoire, des entrées de villes à des secteurs stratégiques, la ville de Mennecy va continuer à renforcer le maillage. « Nous déclinons 10 à 15 nouvelles caméras par an avec un objectif de 200 caméras déployées d’ici la fin du mandat », précise Jean-Philippe Dugoin-Clément.

Par ailleurs, en octobre, les travaux des nouveaux locaux de la Police municipale devraient débuter avec une livraison attendue pour le début du printemps 2021. « Nous donnerons ainsi de meilleures conditions de travail à nos policiers municipaux. Ces locaux seront également dotés d’un centre de supervision urbain, qui permettra aux policiers de surveiller H-24 les écrans du système de vidéoprotection pour assurer la sécurité de la ville en temps réel », conclut le maire.