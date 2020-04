Essonne : l’ancien maire de Vert-le-Petit « Jo » Djivélékian emporté par le Covid-19

Emporté par la pandémie liée au COVID-19, Joseph Djivélékian nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’âge de 91 ans.

Figure emblématique de la vie politique et sociale du département de l’Essonne, cet ancien dessinateur industriel avait débuté sa carrière professionnelle au Centre de recherche du Bouchet, à Vert-le-Petit, en 1951.

Militant infatigable de la cause ouvrière, il se lance dans un engagement syndical et politique en 1957, en créant la section syndicale CFTC au sein du centre du Bouchet. C’est le début d’un très long militantisme au sein de l’action catholique ouvrière. Viendra ensuite, le temps de ses premières armes en politique en remportant les élections municipales de 1983 à Vert-le-Petit sous l’étiquette du Parti socialiste.

Elu maire jusqu’en 1989, « Jo » Djivélékian œuvre sans relâche pour la cause des personnes handicapées et âgées. Président du comité départemental de l’association des Papillons blancs, durant près de deux décennies il portera le projet de la réalisation de la Maison d’accueil rurale pour personnes âgées (Marpa) de Vert-le-Grand devenue aujourd’hui la résidence pour personnes âgées autonomes « Les grillons ».

Le Républicain adresse à ses enfants, Dominique, Anne, Claire et Nicolas, ses plus sincères condoléances. La cérémonie de crémation se déroulera dans la plus stricte intimité familiale mais un hommage public lui sera rendu à l’issue de la période de confinement.

Nous reviendrons sur cette disparition dans notre prochaine édition.