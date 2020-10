Essonne : l’association BarakaCity d’Evry-Courcouronnes dissoute au Conseil des ministres

L’association BarakaCity a été dissoute en conseil des ministres ce matin.

Comme le détaille le décret que j’ai présenté, elle incitait à la haine, entretenait des relations au sein de la mouvance islamiste radicale, se complaisait à justifier des actes terroristes. A lire👇 pic.twitter.com/GEDAN4S9kT

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 28, 2020

Parmi les considérants de ce décret, il est noté que l’association « nonobstant son objet officiel (…) propage des idées prônant l’islamisme radical et que, par l’intermédiaire du compte personnel Twitter de son présidents ainsi que des comptes Facebook et Twitter de l’association, elle diffuse et invite à la diffusion d’idées haineuses, discriminatoires et violentes ».

Le décret note également que les messages publiés en ligne à la fois par le président de l’association BarakaCity sur ses comptes de réseaux sociaux, ou les publications des réseaux sociaux provoquent des commentaires « ouvertement antisémites, plusieurs soutenant explicitement l’action d’Adolf Hitler ».

Le décret indique que « BarakaCity doit également être regardée comme se livrant, sur le territoire français ou à partir de ce territoire à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger ».

Ajoutez à cela les messages « légitimant la mort en martyr », en marge du procès du massacre de Charlie Hebdo et les relations du président de l’association avec « la mouvance islamiste radicale », le Conseil des ministres a décidé de dissoudre l’association.