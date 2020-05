Dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mai, les gendarmes de la compagnie de Palaiseau ont arrêté un automobiliste qui avait oublié quelques règles de base pendant le confinement.

Conduite sous l’emprise d’alcool et de stupéfiant et rond-point pris à contre-sens ne sont toujours pas acceptables. Transporter 1 kg de cannabis non plus ! Toujours présente, la Gendarmerie ne laisse rien passer.