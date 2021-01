Essonne : le business d’un dealer de Grigny stoppé par la police

C’était le 6 janvier dernier. Une patrouille de la police nationale circule sur le territoire de la commune de Grigny. Au cours de cette patrouille, ils aperçoivent un individu au comportement suspect.

Et celui-ci semble avoir quelque-chose à se reprocher, puisqu’à la vue de la police, il prend la fuite et jette sous une voiture un tube d’aspirine. Les policiers parviennent à interpeller l’individu et récupèrent le tube qui contient de la cocaïne prête à la vente.

Suit alors une perquisition au domicile de l’individu. Les fonctionnaires de police y découvrent la somme de 10 160 euros en espèce, des cocottes de cocaïne conditionnées pour la vente ainsi que des ustensiles servant à la préparation et à la vente de stupéfiants.