Essonne : le club de paintball de Saulx-les-Chartreux victime d’un incendie intentionnel

Pour Laurent Capron, président du club PBS 91, et les 74 adhérents de l’association, l’incendie qui a détruit les infrastructures du club, il y a quelques jours le dimanche 21 février est un coup dur, alors même que la saison sportive est déjà stoppée.

« C’est un acte malveillant », confirme le président. L’incendie, considéré comme intentionnel par les enquêteurs, n’est en effet pas dû au hasard. « Un témoin a vu deux personnes qui enjambaient la grille et quelques minutes plus tard a vu de la fumée se dégager du terrain », précise Laurent Capron.

Les sapeurs-pompiers ont eu beau arriver très rapidement sur place, en 5 minutes seulement, les dégâts sont importants. « Les dégâts matériels portent sur notre structure d’accueil. Nous estimons les dégâts entre 20 et 30 000 euros. C’est un coup dur pour nous, car il nous a fallu une dizaine d’années de travail et de dépenses pour disposer de cet équipement. Notre site pouvait recevoir des compétition internationales, la Ligue Elite, la division 1 du paintball et la Ligue régionale », souligne-t-il.

Et aujourd’hui tout est donc à refaire. « Quand je suis arrivé sur les lieux alors que les pompiers étaient en train d’éteindre l’incendie et que j’ai vu les dégâts, je me suis dit « c’est bon, on arrête » », confie-t-il. Mais c’était sans compter sur la solidarité du monde du paintball qui rapidement s’est mise en place.

Une cagnotte leetchi a été créée en ligne et a déjà permis de collecter la somme de 2 472 euros ce samedi 27 février. « Il y a un véritable élan de solidarité nationale de la communauté du paintball. Un joueur qui était venu sur notre terrain a lancé une cagnotte leetchi et celle-ci dépassait déjà les 1000 euros en quelques heures », indique Laurent Capron, encore surpris, mais réconforté, de ce mouvement de solidarité. Des dons de matériel ont également été reçus par l’association.

La mairie présente au côté de l’association

Le président souligne aussi l’importance du soutien de la commune de Saulx-les-Chartreux. « Nous avons un vrai soutien de la mairie et je remercie Stéphane Bazile qui nous a confirmé que la commune nous apporterait son aide. Il nous a également indiqué qu’une caméra prévue dans le plan de sécurité de la ville pourrait être installée sur notre site », ajoute-t-il.

L’association est maintenant dans l’attente de la réponse de son assureur afin de savoir comment elle va pouvoir dépasser cet obstacle imprévu. Dans son malheur, elle a eu la chance de voir son matériel épargné. « Lorsque les jeunes s’inscrivent à notre club, ils n’ont pas besoin d’acheter leur matériel, mais le club peut leur prêter », rappelle le président.

Le club de Saulx-les-Chartreux est l’un des clubs les plus en vue au niveau national pour le paintball. « Nous avons 74 adhérents cette année, et 4 équipes qui sont en D1 française. Dans toutes nos équipes U16, nous avons des personnes qui sont sélectionnées en équipe de France et nous avons un membre qui participe au championnat européen », détaille Laurent Capron.

Bref, un club d’élite dans son sport qui mérite de recevoir toute l’aide possible et de poursuivre son développement.