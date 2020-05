Essonne : le commissariat des Ulis attaqué au mortier

Les faits se sont produits hier soir, samedi 16 mai, aux alentours de 23h10. Le commissariat de police de la ville des Ulis a été la cible de tirs de mortiers.

Une quinzaine d’individus ont effectué une dizaine de tirs de mortier sur la façade du commissariat en restant en dehors du champ des caméras de vidéoprojection situées à proximité.

Une attaque violente comme l’atteste l’image prise sur les réseaux sociaux lors de ces incidents. Ils ont ensuite pris la fuite à pied dans le quartier.

Aucun blessé n’est heureusement à déplorer. Ces incidents pourraient être liés à des récentes interpellations dans le trafic de stupéfiants. On s’inquiète cependant dans les rangs de la police, et chez les syndicats, de la fréquence de plus en plus élevée de ce type d’attaque.