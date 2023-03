Essonne : le périlleux sauvetage d’un poney à Vayres-sur-Essonne

C’était le samedi 18 mars dernier. Un poney est tombé dans la piscine d’une propriété de Vayres-sur-Essonne. Une urgence qui a déclenché une opération de sauvetage par les équipes du Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne (SDIS 91) atypique.

C’est le lieutenant Christophe Dubois, conseiller technique départemental du groupe opérationnel spécialisé (GOS) Animalier, qui a supervisé cette opération de sauvetage.

Le poney était tombé dans une piscine où il y avait environ 1m50 d’eau. Pour mener l’opération, le lieutenant Dubois est épaulé par deux autres collègues du GOS animalier, deux du GOS secours nautique, le chef de groupe et 2 personnels du Service de santé et de secours médical (SSSM).

« A mon arrivée, je vois que le poney d’environ 180 kg avait les deux pattes arrières posées au sol avec sa tête maintenue par la propriétaire. Les premiers intervenants avaient commencé à vider la piscine », a-t-il expliqué au service communication du SDIS 91.

La priorité est d’éviter une noyade. Ce spécialiste explique que chez les ruminants, la cause principale est « la fatigue du muscle des sphincters et non pas par les voies respiratoires comme on pourrait le penser ».

Il convient donc d’agir rapidement. Les pompiers ont commencé à créer une rampe au moyen d’une échelle et de panneaux pour sortir le poney de la piscine. Heureusement, dans la commune, le mot circule et un agriculteur amène des ballots de paille.

La méthode de sauvetage habituelle dans ce genre de circonstance est en effet de fabriquer un escalier avec les ballots pour aider l’animal à sortir.

« Grâce à eux, nous avons pu sortir le poney. Un bilan a été établi et nous avons conseillé à sa propriétaire de consulter son vétérinaire. Aujourd’hui, le poney est de retour dans son pré et se porte bien », conclut le lieutenant Dubois.

Réactivité, compétence et adaptabilité, voilà ce qui permet aux pompiers de l’Essonne de répondre aux différentes situations d’urgence qui se présentent à eux au quotidien.