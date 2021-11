Essonne : le port du masque redevient obligatoire

En Essonne comme dans le reste de la France, les indicateurs épidémiques liés à la pandémie de Covid-19 se dégradent.

Ainsi, le taux d’incidence a fortement augmenté depuis une semaine souligne la préfecture de l’Essonne. Il atteint désormais « près de 150 cas pour 100 000 habitants, et cette hausse ne connaît pas d’inflexion », précise la préfecture dans un communiqué.

Face à cette recrudescence nationale, le gouvernement a pris un décret paru ce samedi 27 novembre rendant obligatoire le port du masque dans tous les établissements et activités, y compris lorsqu’un passe sanitaire est exigé à l’entrée.

Sont concernés les établissements suivants : cinémas, musées, bar et restaurants (sauf pour la consommation à table), bibliothèques, salles de sport, salles de spectacles, foire et salon.

Le préfet rend le port du masque obligatoire à l’extérieur dans certains lieux

A cette décision, le préfet de l’Essonne a pris un arrêté ce samedi 27 novembre pour rendre obligatoire le port du masque en extérieur dans les lieux suivants :

Tous les rassemblements, manifestations, réunions ou activités qui ont lieu sur la voie publique. Les lieux de festivals et de spectacles, ainsi que les marchés, brocantes, vide-greniers et les marchés de Noël. Les abords des établissements scolaires et des lieux de cultes sont concernés ainsi que les files d’attente.

« Les usagers qui fréquentent des lieux soumis à passe sanitaire sans passe valide ou qui ne portent pas le masque seront verbalisés. Les exploitants de lieux recevant du public qui ne contrôle pas le passe sanitaire lorsqu’ils sont soumis à cette obligation, ou qui ne s’assurent pas du port du masque par les usagers, clients ou salariés, seront verbalisés et pourront faire l’objet de mesures de fermeture administrative », précise la préfecture de l’Essonne.