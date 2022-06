Essonne : les acheteurs de la maison squattée d’Ollainville soupçonnés de trafic de stupéfiants

Elodie et Laurent, les acheteurs de la maison squattée d’Ollainville, l’affaire qui a fait la Une des médias la semaine dernière, sont soupçonnés de trafic de stupéfiants.

Il s’avère en effet qu’ils sont mis en examen depuis le 22 octobre 2021 pour « trafic de stupéfiants », « détention illicite d’armes de catégorie B et C » et « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit ». Des informations confirmées par le parquet de Créteil à nos confrères du Figaro.

Un nouvel épisode dans une affaire qui est vite apparue plus complexe qu’il n’apparaissait au premier abord et qu’elle avait été présentée initialement. La question du prix d’achat de la maison de 140000 euros au centre de l’Essonne, bien en dessous des prix constatés habituellement avait semé son lot de doute.