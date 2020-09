Essonne : les auteurs de la bagarre de l’Ile de loisirs d’Etampes identifiés et bientôt jugés

Un peu plus d’un mois et demi après les faits qui ont eu lieu le vendredi 31 juillet, les auteurs et fauteurs de trouble qui mis sous le feu des projecteurs de manière négative l’Ile de loisirs d’Etampes ont été identifiés par les forces de l’ordre.

Recoupement de témoignages et d’enregistrements vidéo

Les investigations menées par le commissariat d’Étampes ont porté leur fruit grâce aux témoignages et à la consultation des enregistrements des caméras individuelles des fonctionnaires de police.

Malgré l’absence de dépôt de plainte par l’ensemble des protagonistes de cet événement, et compte tenu de l’émoi national provoqué par cet incident, il n’était pas évidemment pas question pour les forces de l’ordre de laisser cet événement sans réponse.

Les 3 individus ont reconnu les faits et sont convoqués devant le tribunal