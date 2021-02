Essonne : les chutes de neige attendues après 20h

Alors que Météo France confirme la perturbation neigeuse à partir de 20h00 en Essonne avec une tenue possible au sol à compter de 21h et des cumuls entre 3 et 7 cm du nord au sud du département, les Essonniens doivent se préparer à des conditions de circulations difficiles.

Des chutes de neige sont attendues toute la nuit jusqu’en milieu de matinée avec des rafales de vent de 20 à 30km/h à partir de cette nuit, avec des pointes potentiellement à 40km/heure laissant craindre localement des formations de congères.

Les températures avoisineront les -3 à -0 degré cette nuit et perdureront toute la journée de mercredi 10 février. Les conditions de circulation devraient donc rester compliquées toute la journée.