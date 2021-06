Essonne : les esprits s’échauffent à gauche pour le canton d’Evry-Courcouronnes

Samedi 12 juin en fin de matinée, plusieurs soutiens de différents candidats de gauche tractent au niveau du centre commercial Thorigny à Courcouronnes.

Mohand Bennacer, candidat, Gauthier Albignac son candidat remplaçant et Marc Frey un de leur soutien tractaient pour Farida Amrani et Mohand Bennacer. De l’autre côté Michel Monier élu d’opposition d’Evry-Courcouronnes, qui tractait pour la candidature de Julien Monier et Pétroline Bérot, était présent avec un autre militant.

Michel Monier et Marc Frey commencent à échanger vivement suite à un précédent contentieux lors de cette campagne. Les insultes volent et bientôt, ils en viennent aux mains.