Essonne : les gendarmes de Lardy arrêtent un dealer

Quand on fait du commerce illégal, il faut se montrer le plus discret possible. Ce petit dealer, qui exerçait son activité dans le Sud-Essonne, se croyait sans doute à l’abri.

Pas de chance, c’est lors d’un contrôle sur la route le 3 mai dernier au Pâté de Lardy, que les militaires de la Brigade territoriale autonome de gendarmerie de la ville arrêtent l’individu. Celui-ci conduit sous l’effet de stupéfiants.

Dans ce genre de situation, rien n’est laissé au hasard. Lors de la poursuite de leurs investigations, les gendarmes trouvent, au domicile de l’individu, 3,270 kg de résine de cannabis ainsi que du matériel pour la vente au détail.

Le trafiquant a été incarcéré en attente d’un jugement en comparution immédiate.