Essonne : les gendarmes mettent fin à un rassemblement à Cheptainville

Les militaires de la compagnie de Palaiseau de la Gendarmerie de l’Essonne ont mis fin à un rassemblement sur la commune de Cheptainville dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 avril.

Une vingtaine de véhicules avaient été signalés sur un parking. Alors qu’une quinzaine de gendarmes de la compagnie de Palaiseau se transportent sur les lieux.

Les individus prennent la fuite et se cachent dans les bois. Certains seront appréhendés et verbalisés pour non-respect du couvre-feu et participation à des rassemblements interdits.