Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 janvier, vers 3h du matin, deux individus entrent dans un pavillon sur le territoire de la commune de Ballainvilliers.

Hélas pour eux et heureusement pour les victimes, la gendarmerie veille. Les militaires du Dispositif de gestion des événements Nocturnes (DGEN) créé en mars 2020 et le Peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie (PSIG) de la compagnie de Palaiseau ont surpris les deux individus.

Tel est pris, qui croyait prendre !