Essonne : les gens du voyage s’installent sur l’aire de loisirs de Bouville

Hier soir, vendredi 11 septembre, un Bouvillon alerté par le passage de nombreux véhicules tractant des caravanes prévient Michel Morichon, maire de la commune. Celui-ci se rend sur place et constate que des gens du voyage ont commencé à s’installer sur l’aire de loisirs de la commune.

« J’ai garé ma voiture devant l’entrée afin d’empêcher ces personnes de rentrer sur le site avec leurs véhicules. J’ai été pris à partie dès ma descente de voiture. Ils ont déplacé ma voiture pour continuer à entrée. Je me suis mis devant l’entrée et c’est à ce moment là que j’ai été bousculé et insulté copieusement. Dans le même temps j’appelais les gendarmes et mon téléphone m’a été arraché des mains », indique Michel Morichon, maire du village.

Malgré la prompte arrivée des gendarmes sur place, les gens du voyage, qui arrivaient de la commune de La Forêt-le-Roi où ils occupaient le stade ont pu s’installer sur le site. Sans faire le lien avec cette arrivée, le maire a également reçu des plaintes concernant des événements pendant la nuit : « des grillages ont été découpés, des cabanons et garages forcés ».