Essonne : les habitants de 148 communes appelés à économiser l’eau

Cela fait presque un mois qu’il n’a pas plus dans le Sud de l’Essonne, hormis quelques orages très localisés. La sécheresse déjà présente s’amplifie donc. Et alors que le risque de feu de forêt augmente, la ressource en eau se raréfie. Ainsi, la préfecture de l’Essonne a publié un arrêté ce vendredi 9 juin appelant à un usage responsable de l’eau sur 148 communes du département.

Cet arrêté fait suite au franchissement du seuil d’alerte par la rivière l’Essonne au point de mesure de Ballancourt-sur-Essonne. Le débit s’établit désormais à 5,0 m3 par seconde pour l’Essonne. Le seuil de vigilance, fixé à 5,5 m3 par seconde, est donc franchi. De ce fait, le préfet de l’Essonne appelle l’ensemble des usagers à une utilisation économe et rationnelle de l’eau. La liste des 88 communes concernées pour l’Essonne, la Juine, l’Ecole et leurs affluents, se trouve en bas de cet article.

Aux habitants concernés par les restrictions pour l’Essonne et ses affluents, s’ajoutent également les habitants de 60 communes du secteur de la vallée de l’Orge et de ses affluents, à l’exception de l’Yvette et de ses affluents.

« L’état de vigilance n’impose pas de mesures de limitation ou de restriction des usages de l’eau. Néanmoins, les pouvoirs publics appellent au civisme des usagers en vue d’une utilisation rationnelle et économe de l’eau. Ils tiennent également à rappeler quelques conseils de bon sens au cours de cette période de sensibilité hydrique », précise la préfecture.

Ces conseils sont les suivants :