Essonne : les maires de Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois demandent des renforts de police

Après la violente agression d’un Saint-Michellois dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juillet à Sainte-Geneviève-des-Bois, les maires des deux communes concernées appellent au calme.

« Ce nouveau drame touche nos deux villes, nos deux communautés. Nous souhaitons aujourd’hui adresser tout notre soutien à la famille et aux proches d’Arthur« , affirmaient en premier lieu Sophie Rigault, maire de Saint-Michel-sur-Orge, et Frédéric Petitta, maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans un communiqué commun ce vendredi.

« Sans attendre, nous sommes intervenus auprès des autorités afin que des renforts de police puissent être déployés sur nos deux villes. Cet appel a été entendu puisque dès cet après midi, des forces de police supplé-

mentaires seront déployées« , précisaient-ils en début d’après-midi.

Surtout les élus demandent à leurs habitants d’apaiser la situation. « Les affrontements entre jeunes de nos deux communes voisines et amies n’ont que trop duré. Nous appelons au calme et à la responsabilité de chacune et chacun pour faire que cet événement tragique soit le dernier« , concluaient-ils.