Essonne : les policiers attaqués par une centaine d’individus aux Ulis

Tout a commencé à 18h hier, mardi 4 mai. Les policiers mènent une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants dans la ville et procèdent à l’interpellation et à la mise en garde à vue d’un individu pour détention de produits stupéfiants.

Dans la foulée, à 19h30, les policiers mènent une perquisition au domicile de la personne interpellée. A leur sortie, ils sont pris à partie par une vingtaine d’individus et subissent plusieurs menaces de mort. Des menaces d’attaque contre le commissariat des Ulis sont également proférées.

A 20h, au niveau de l’avenue de Saintonge et de l’avenue du Berry, les policiers sont pris pour cible par une centaine de jeunes hostiles. Ils reçoivent de nombreux projectiles et autres tirs de mortier, voire même des parpaings.

Il faut le renfort de 21 équipages et l’utilisation des moyens de défense pour permettre aux policiers de s’extraire de cette situation compliquée. Un policier a été blessé au coude par un jet de parpaing et a été hospitalisé, un autre a été légèrement blessé.

La sûreté urbaine de la Police nationale de Palaiseau est en charge des investigations comme suite à ces événements.

« Il s’agit ici clairement d’une attaque en représailles du travail de la Police nationale. Nous apportons tout notre soutien aux collègues mobilisés et aux deux blessés lors de ces violences urbaines. La violence est présente quotidiennement sur le terrain et nous avons encore et toujours besoin de renforts pour faire notre travail », rappelle-t-on du côté du syndicat Alliance PN91.