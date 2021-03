Essonne : les policiers récupèrent deux (très) jeunes enfants sur le toit d’un immeuble

L’événement s’est produit ce mercredi 24 mars après-midi dans la commune de Savigny-sur-Orge. Deux jeunes enfants sont aperçus sur le toit d’un immeuble.

L’alerte est donnée et une patrouille de police-secours arrive sur les lieux. Les policiers se précipitent pour empêcher qu’un drame se produise. Ils arrivent rapidement sur le toit et sécurisent les deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, qui étaient montés sur le toit.

Les fonctionnaires de police ont récupéré les deux enfants en attendant que les sapeurs-pompiers arrivent pour les descendre du toit en toute sécurité. Il s’avère que les deux enfants avaient échappé à la vigilance de leur papa.