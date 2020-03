Essonne : les prélèvements d’URSSAF ont été effectués ce 15 mars

Mauvaise surprise pour de nombreuses entreprises et commerces de l’Essonne ce vendredi 20 mars. Ils ont pu constater ce jour que les prélèvements d’URSSAF ont bien eu lieu sur leurs comptes contrairement aux annonces gouvernementales qui annonçaient la suspension des prélèvements sociaux.

« Quand j’ai vu ça j’ai immédiatement contacté mon comptable qui m’a dit que l’URSSAF lui a répondu que leur site avait eu un bug. Comme nous ne pouvons pas faire opposition à ce prélèvement, nous allons donc devoir attendre d’être remboursé », tempête Emmanuel Colinet, gérant du café-restaurant Le Strep à Etréchy. Dans la même commune, un boulanger, un garage automobile et une entreprise de travaux publics confirment avoir été prélevés eux aussi.

Il avait déjà été prélevé il y a quelques jours par la SACEM pour l’année, « alors qu’ils savent parfaitement que nos activités sont suspendues pendant la crise », s’agace-t-il.

Evidemment, entre les annonces gouvernementales de soutien aux entreprises et l’attente de leur matérialisation l’appréhension est forte pour les entreprises. Ce « bug » de l’URSSAF qui touche de nombreuses entreprises en Essonne (toutes ?) va le renforcer.

« Je me suis engagé à payer à 100% mes salariés pendant la suspension d’activité même si l’on ne sera pris en charge par l’Etat qu’à 84%. Mais c’est l’entreprise qui avance l’argent sur sa trésorerie et nous ne connaissons pas les délais de remboursement », s’inquiète ce chef d’entreprise et employeur.