Essonne : les suspensions de permis de conduire en forte hausse

Le confinement généralisé et la faible circulation sur la route ne sont pas des passes-droit pour conduire au mépris du code de la route. Les opérations de contrôle se poursuivent et la moisson des forces de l’ordre est plus importante que jamais.

Pour preuve, depuis le début de la mesure de confinement le 17 mars dernier, les motocyclistes de l’Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) ont constaté une augmentation de la vitesse sur les routes.

Action, réaction ! Des contrôles de vitesse ont été mis en place par les militaires et ceux-ci n’ont pas tardés à porter leurs fruits. Après le record de vitesse de 251 km/h pour 90 autorisés, le 28 mars dernier, les militaires ont enregistré pas moins de 60 vitesses dépassant de 40 ou 50 km/h. la limitation, en plusieurs points du département, la semaine dernière.

Ce sont autant de permis de conduire qui ont été suspendus, ce qui correspond à une augmentation de 186% par rapport à la même période en 2019. Plusieurs véhicules ont par ailleurs été saisis.

Les opérations de contrôle se poursuivront dans les prochains jours. A bon entendeur !