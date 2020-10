Essonne : mesures renforcées contre le Coronavirus dans les bars et plusieurs villes

Essonne : mesures renforcées contre le Coronavirus dans les bars et plusieurs...

Le préfet de l’Essonne a annoncé ce vendredi 10 octobre la reconduction et le renforcement de plusieurs mesures afin de lutter contre l’épidémie de Coronavirus en Essonne.

« Le département de l’Essonne enregistre sur ces dernières semaines un taux d’incidence en hausse (152,9 nouveaux cas pour 100 000 habitants entre le 27 septembre et le 3 octobre contre 86,5 pour la semaine du 15 au 21 septembre 2020) ainsi qu’un taux de positivité également en hausse (12,9 % contre 8,5 % sur les mêmes périodes). Cette évolution appelle, conformément aux orientations transmises par le ministre des solidarités et de la santé, le maintien et le renfort des mesures de lutte contre la circulation du virus », indique le préfet.

Concrètement :

le port du masque reste obligatoire pour les personnes de plus de onze ans sur les marchés, brocantes et vide-greniers, aux abords des gares routières et ferroviaires (dans un rayon de 200 mètres) et des établissements scolaires (dans un rayon de 50 mètres) ainsi qu’aux regroupements de plus de 10 personnes.

pour les personnes de plus de onze ans sur les (dans un rayon de 200 mètres) et (dans un rayon de 50 mètres) ainsi qu’aux regroupements de plus de 10 personnes. sont interdits les raves party et teknival, les fêtes étudiantes et les rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans les établissements recevant du public de type L* et de type CTS**. (*Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunion, de spectacles ou à usage multiple, **Chapiteaux, tentes et structures)