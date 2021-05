Essonne : nouvelle pollution de l’Yerres

C’est le Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des eaux du bassin-versant de l’Yerres (SYAGE) qui a rendu public ce nouvel épisode de pollution sur le cours du Réveillon entre Mandres-les-Roses et Villecresnes jusqu’à Yerres, à la confluence avec la rivière éponyme.

Cette importante pollution aux hydrocarbures a eu lieu vendredi 7 mai, dans l’après-midi. « Il s’agit d’un rejet, venant d’une propriété située à Mandres-les-Roses, dans le réseau d’eaux pluviales. L’enquête est en cours afin de pouvoir identifier précisément l’auteur de cette pollution », indique le SYAGE.

D’importants moyens ont été mis en œuvre afin de circonscrire cette pollution. Le prestataire du SYAGE l’entreprise Suez et la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont mis en place plusieurs barrages flottants et des dispositifs visant à absorber les produits toxiques. Deux pompages ont été effectués vendredi 7 mai et samedi 8 mai par la société SANITRA précise le SYAGE.

Au vu de cette pollution, dès le vendredi 7 mai au soir, les communes de Villecresnes et Yerres ont pris des arrêtés pour interdire la pêche, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Le Président du Syage a déposé une plainte contre X. Les maires de Villecresnes, Mandres-les-Roses et Yerres en ont fait de même auprès du commissariat de Boissy-Saint-Léger.

« De nouvelles investigations et analyses sont entreprises afin de préciser le déroulement des faits et d’en déterminer le ou les responsables », précise le syndicat. Les représentants de la Fédération de Pêche et de Protection des milieux aquatiques de Paris et Petite Couronne sont venus constater les impacts de cette pollution sur le milieu naturel. Ils entendent bien s’associer également aux démarches afin que des sanctions soient prises vis-à-vis du pollueur.

« Par souci de précaution, plusieurs barrages flottants resteront installés et nos équipes resteront vigilantes sur toute évolution de la situation », conclut le SYAGE.