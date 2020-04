Essonne : opération contrôle de vitesse des camions sur la RN20

Désormais, les poids lourds qui empruntent la RN20 en Essonne ne peuvent dépasser la vitesse maximum de 70 km/h sur l’ensemble de leur parcours. Une diminution de la vitesse maximum décidée en début d’année par le Conseil départemental de l’Essonne et mise en application depuis quelques semaines.

Enfin, jusque là la mise en application était plutôt théorique et le nombre de camions respectant cette limitation était insignifiante. Hier, mercredi 22 avril, les motards de la police nationale ont donc mené une opération de contrôle afin de donner plus de poids à cette nouvelle règle.

Il n’aura pas fallu longtemps pour attraper des contrevenants à cette nouvelle vitesse limite. Ainsi, ils ont contrôlé un camion en excès de vitesse de plus de 30 km/h, soit dont la vitesse retenue était supérieure à 100 km/h et 27 autres poids lourds en excès de vitesse de plus de 20 km/h, avec donc une vitesse retenue supérieure de plus de 20 km/h à la nouvelle limitation.

Evidemment tous ces excès de vitesse étaient donc supérieurs à l’ancienne limitation à 90 km/h. Il reste donc encore beaucoup de chemin à faire pour que la vitesse limite de 70 km/h puisse être respectée.