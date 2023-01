Essonne : opération sécurité routière de la Gendarmerie et de la Police sur la RN20

Il n’y avait pas moyen d’échapper aux forces de l’ordre si l’on ne respectait pas le code de la route ce mercredi 25 janvier.

En début d’après-midi, durant près de deux heures, une opération de sécurité routière coordonnée a mobilisé à la fois les policiers du commissariat d’Etampes et les gendarmes de la Compagnie d’Etampes. Les interceptions ont eu lieu au niveau du rond-point de Morigny-Champigny sur la RN20.

Un important dispositif était donc déployé avec une quinzaine de militaires de la gendarmerie, dont des hommes de la brigade motorisée, des hommes de la brigade territoriale de Lardy et des réservistes. Côté police, ils étaient presque autant avec également des motards de mobilisés.

Les policiers contrôlaient les usagers de la route en direction de Paris, et les gendarmes ceux en direction de la province. Et l’opération a été fructueuse.

Côté police nationale, 9 infractions ont été relevés. Sept l’ont été pour excès de vitesse, avec un maximum relevé de 130 km/h au lieu de 90. Un défaut de contrôle technique, et un automobiliste qui utilisait son téléphone en conduisant, ont aussi été verbalisés.

Côté gendarmerie nationale, ce sont 15 excès de vitesse qui ont été relevés, dont un par un poids lourd. Huit poids lourds ont également été verbalisés pour des dépassements dans des zones où cela leur est interdit, et deux pour non-respect des distances de sécurité. Huit autres infractions diverses ont également été relevées.

Parmi les 15 excès de vitesse, l’un était de plus de 50 km/h par rapport à la vitesse autorisée. Le conducteur était un cumulard, il ne possédait pas de permis de conduire et détenait même un faux permis de conduire. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Des opérations conjointes sont organisées régulièrement par les forces de l’ordre sur l’axe, toujours dangereux l’hiver, et où la circulation est intense.