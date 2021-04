Essonne : plusieurs attaques contre les policiers à Grigny

Ce week-end, et particulièrement la nuit du samedi 10 au dimanche 11 avril, aura été marqué par des violences dans la ville de Grigny. Alors qu’ils intervenaient sur deux quartiers de la ville pour des aides à la personne et aux sapeurs-pompiers, les policiers ont été la cible d’attaques violentes.

La première intervention, vers 22h30 rue Pasteur dans le quartier de Grigny 2 visait à accompagner une femme pour récupérer des affaires chez son ex-compagnon. Les policiers ont été la cible de jets de pierres et de tirs de mortier par une vingtaine d’individus cagoulés. Ils n’ont pas hésité à venir au contact des policiers pour en découdre, obligeant les fonctionnaires à utiliser leurs moyens de défense pour s’extraire.

Deux heures après, toujours rue Pasteur, les secours sont appelés pour une voiture qui brûle. Les sapeurs-pompiers arrivent accompagnés de la police nationale pour éteindre le feu. Mais dès leur arrivée sur place, ils ont subi une attaque en règle, toujours par une vingtaine d’individus.

Les policiers ont à nouveau essuyé des jets de pierres et des tirs de mortiers d’artifice. Une barricade a ensuite été érigée par les agresseurs. Ceux-ci l’ont incendié au milieu de la chaussée avant de jeter des cocktails Molotov sur les fonctionnaires de police. Les policiers ont dû utiliser une vingtaine de grenades lacrymogènes.

Les représentants syndicaux de la police s’inquiètent de cette nouvelle flambée de violence. « Encore la preuve que le département de l’Essonne doit être classé prioritaire pour des renforts conséquents ! Alliance PN 91 réclame les 200 effectifs manquants », s’exclame Claude Carillo.

« Encore et encore ! On attend quoi ? », s’interroge de son côté Unité SGP Police 91 qui demande également des renforts et salue le professionnalisme des policiers lors des multiples agressions de ce week-end.