Essonne : rave party en cours sur le plateau de Milly-la-Forêt

Depuis la nuit dernière, du vendredi 25 au samedi 26 mars, une rave party est en cours entre Milly-la-Forêt et Buno-Bonnevaux.

De nombreux foyers ont déjà vu leur sommeil perturber à cause du bruit et de l’afflux de fêtards en tout genre. Ils étaient déjà 1000 cette nuit et au total 3000 sont attendus sur place.

D’après nos informations, les raveurs arrivent de la région mais également de beaucoup plus loin en France. Certains arrivent de Bourges, de Clermont-Ferrand ou même de Bretagne. En voiture ou à pied depuis les gares les plus proches, le flux était incessant ces dernières heures.