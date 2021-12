Essonne : spectaculaire accident sur l’A10

Un accident impliquant de nombreux véhicules a eu lieu le mardi 28 décembre au soir sur l’autoroute A10 en direction de la province sur le territoire de la commune de Briis-sous-Forges.

Cet accident mettait en cause deux poids lourds de type semi-remorque et un véhicule utilitaire avec une remorque attelée. « Le véhicule utilitaire a perdu sa remorque occasionnant un sur-accident avec un poids lourd et 5 véhicules légers », indiquent les sapeurs-pompiers de l’Essonne.

Au total, 16 personnes se trouvaient dans les véhicules pris dans l’accident. Parmi elles, 4 personnes étaient légèrement blessées. Les 12 autres personnes impliquées ne nécessitaient pas de transfert vers un centre hospitalier.