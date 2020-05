Essonne : trafic de stupéfiant démantelé entre La Forêt-Sainte-Croix et Etampes

Depuis le mois de février dernier, les militaires de la Communauté de Brigades (COB) d’Angerville enquêtaient sur un trafic de stupéfiants qui se déroulerait sur le secteur d’Etampes et de La Forêt SainteCroix.

Les investigations conduites ont permis d’identifier plusieurs protagonistes. Surtout, les gendarmes ont pu avoir confirmation du lieu de production de stupéfiants. Ainsi, le mardi 19 mai, une opération visant à interpeller les mis en cause, est programmée, appuyée par le Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) d’Etampes et les équipes cynophiles d’Evry-Courcouronnes et de Palaiseau.

Les perquisitions menées, notamment dans le village de La Forêt-Sainte-Croix, permettent de découvrir 5 tentes de culture, tout le matériel nécessaire ainsi que 24 pieds de cannabis en maturation, 20 pots de pieds de cannabis en pouce et 200 grammes d’herbe et de feuilles de cannabis.

Présentés à l’autorité judiciaire, les deux principaux protagonistes ont été condamnés à des peines d’emprisonnement de 15 et 18 mois assortis de sursis probatoire simple de deux ans avec obligations de soins et de travail. Chacun d’eux devra régler une amende de 5 000 €.

A noter que l’un des deux individus au moins était connu pour être un activiste gilet jaune.