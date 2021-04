Essonne : trois gendarmes blessés à Lardy

Ce mercredi 14 avril vers 19h, les gendarmes sont appelés pour intervenir dans le bourg de Lardy pour un individu qui aurait menacé son voisin avec une arme avant de se retrancher chez lui.

Quelques instants plus tard, les gendarmes de la Brigade territoriale de Lardy arrivent sur les lieux et bouclent le périmètre dans l’attente du Peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie (PSIG) d’Etampes.

Ils voient alors l’homme de 42 ans en train de circuler à nouveau dans le bâtiment avec un pistolet d’alarme à la main et décident de l’interpeller.