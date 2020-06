Essonne : un accident implique plusieurs véhicules sur l’A6

En fin de matinée de ce lundi 29 juin, un accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit sur l’autoroute A6 à hauteur de Savigny-sur-Orge en direction de Paris.

Etaient impliqués un poids-lourd transportant des palettes, quatre véhicules légers et un utilitaire. L’accident a fait plusieurs blessés et nécessiter une intervention conséquente des sapeurs-pompiers.

Au final, le bilan fait état de 6 victimes, parmi lesquelles on compte 4 blessés légers et 2 personnes indemnes. Les CRS et le personnel de la DIRIF étaient sur les lieux pour sécuriser l’intervention des sapeurs-pompiers.