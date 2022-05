Essonne : un ancien maire condamné pour détournement de biens publics

C’est dans le cadre de ses fonctions professionnelles de directeur de l’Ile de loisirs régionale d’Etampes que Stéphane Pradot a été condamné ce mardi 17 mai à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis pour détournement de biens publics et blanchiment d’argent par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes.

La procédure avait été initiée par le président de l’Ile de loisirs Gérard Hébert qui avait saisi la justice des malversations. Trois factures, pour un montant de 17000 euros, avaient été payées par l’Ile de loisirs sans qu’aucun travail n’ait été réalisé sur le site. D’autres surfacturations avaient ensuite été découvertes.

Ce mardi, la justice a donc tranché et jugé coupable Stéphane Pradot. L’ancien maire de Saint-Hilaire et maire-adjoint d’Etampes est de plus condamné à 5 ans d’inéligibilité et 5 ans d’interdiction de travailler dans la fonction publique. Le remboursement des sommes détournées a également été décidé par le tribunal. L’entrepreneur impliqué a par ailleurs été condamné à 4 mois de prison avec sursis.