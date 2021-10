Essonne : un dispositif mis en place pour les victimes de VSS à Centrale Supelec

Les VSS, ou violences sexistes et sexuelles, sont au cœur de révélations publiées par l’association Çapèse qui a pour but de promouvoir l’équité femmes-hommes au sein du campus de Centrale Supélec.

Au total, 51 femmes et 23 hommes déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel, 46 femmes et 25 hommes d’une agression sexuelle et 20 femmes et 8 hommes d’un viol. Dans 9 cas sur 10, l’agresseur serait un autre élève précise Centrale Supelec dans l’édition du Républicain de l’Essonne de ce jeudi 14 octobre.

Face à ce phénomène d’ampleur, un dispositif d’ampleur a été mis en place et Caroline Nisand, la procureur de la République d’Evry, ainsi que le colonel Hugues Sublet, commandant du groupement de gendarmerie de l’Essonne, se sont rendus à Centrale Supelec ce mardi 13 octobre.