Essonne : un garçon de 15 ans dans le coma après une agression à Saint-Michel-sur-Orge

Comme si ce déchaînement de violence n’était pas suffisant, les agresseurs ont filmé leur attaque et l’ont diffusé sur les réseaux sociaux. Un adolescent armé d’un bâton a été interpellé après les faits. La Police nationale mène l’enquête.

« En accord avec la famille et le lycée, le Collectif des Parents Cœur d’Essonne et la Ville ont décidé d’organiser un rassemblement lundi matin devant le lycée pour dire STOP !

Cette violence n’est pas acceptable et chacun doit prendre ses responsabilités et les mesures qui s’imposent. Tous ensemble, mobilisons-nous pour que cela cesse. Nous pensons très fort à Dramane et sa famille, souhaitant de tout notre cœur qu’il se rétablisse vite », indique la ville de Saint-Michel-sur-Orge ce samedi 29 mai sur les réseaux sociaux.