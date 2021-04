Essonne : un homme tué par balle à Evry-Courcouronnes

La violence est bien présente en Essonne, comme le démontre ce dramatique fait divers survenu ce jeudi 8 avril avec la mort d’un homme de 24 ans, originaire de Ris-Orangis.

Tout a commencé vers 21h30 jeudi soir, lorsqu’un homme tire sur un autre individu à Ris-Orangis, au niveau du 4 rue du Château d’eau. La cible a été blessée au coude, probablement par du 22 long-rifle estime-t-on de source policière.

Le tireur prend la fuite, mais il est reconnu par la victime et ses amis de Ris-Orangis. Une dizaine d’entre eux se rendent donc au domicile du tireur rue André-Lallande à Evry-Courcouronnes pour se venger.

Arrivés à une dizaine devant l’appartement de l’auteur des coups de feux, ils font face à un nouveau déchaînement de violence. L’auteur des tirs ouvre en effet sa porte arme à la main.

Il tire en direction de ses visiteurs. Un des hommes de la bande prend une balle au niveau de la gorge et décède sur place. Il avait 24 ans, tout comme la plupart des parties prenantes à cette affaire.

Le motif du différend initial n’est pas encore connu. L’auteur des coups de feu a été interpellé et la Sûreté départementale est saisie de l’affaire.

Un nouvel acte de violence qui démontre, s’il y avait besoin, que la violence et son langage primaire sont bien ancrés dans les quartiers, y compris chez les plus âgés qui servent de modèle aux plus jeunes.

« Combien d’homicides faudra-t-il pour que les 200 effectifs que nous réclamons pour l’Essonne nous soient attribués », interroge-t-on du côté du syndicat Alliance PN 91.