Essonne : un jeune de 16 ans tué dans un accident à Limours

Un dramatique accident a eu lieu ce dimanche 4 décembre après-midi sur le territoire de la commune de Limours. Un jeune homme âgé de 16 ans qui circulait en scooter a perdu la vie après avoir été percuté par un véhicule de gendarmerie à une intersection.

Les gendarmes se rendaient en urgence sur une intervention pour violences conjugales et « ils avaient mis leurs avertisseurs sonores et lumineux », confirme le parquet d’Evry. Une enquête pour homicide involontaire par conducteur de véhicule, avec violation d’une obligation de prudence ou de sécurité, a été ouverte et a été confié à la section de recherche de la Gendarmerie de Paris.

Cette enquête doit permettre de préciser les circonstances de l’accident et notamment d’entendre tous les témoins du drame.