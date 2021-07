Essonne : un mort après un accident entre deux bateaux sur la Seine à Draveil

Un homme est décédé après un accident impliquant deux bateaux de type Zodiac sur la scène à hauteur de l’école d’aviron de Draveil ce samedi 17 juillet aux environs de 23h.

A leur arrivée sur place, les secours ont trouvé l’homme inconscient. Malgré le massage cardiaque que les sapeurs-pompiers ont prodigué en attendant le Samu, la victime n’a pu être ranimée.

Selon les premiers éléments de l’enquête et d’après les témoignages recueillis, les deux bateaux se sont percutés et l’un est passé par-dessus l’autre, éjectant le conducteur du bateau percuté dans l’eau et le blessant avec l’hélice du moteur au cou et à la jambe.