Essonne : un poids lourd renversé sur la RD948

Durant plusieurs heures ce jeudi 17 novembre, la circulation sur la RD948 a été interrompue durant plusieurs heures entre les communes d’Auvernaux et de Nainville-les-Roches.

La raison, en début d’après-midi, un poids lourd dont le chauffeur a perdu le contrôle et qui s’était renversé. Le camion transportait des pommes de terre. Il a fallu l’intervention de deux dépanneuses spéciales pour relever le tracteur et sa remorque et l’évacuer.

La vitesse inadaptée pourrait être à l’origine de cet accident. L’intervention a pris plusieurs heures pour relever le camion, puis l’évacuer. Il fallait ensuite nettoyer la route avant de la rendre à la circulation. Durant l’interruption de la circulation, une déviation par Chevannes avait été mise en place.