Essonne : un policier blessé aux Ulis

Une patrouille de police de proximité qui circulait dans la commune des Ulis ce samedi 27 novembre après 23h a été violemment prise à partie.

C’est dans le parking souterrain de Chantereine, un lieu de trafic notoire, que les faits se sont produits. Une quinzaine d’individus se regroupent autour du véhicule et insultent copieusement les policiers. Certains donnent même des coups de pied au véhicule des fonctionnaires.

Deux policiers donnent la chasse à pied aux individus ayant frappé le véhicule et parviennent à appréhender l’un d’entre eux. Lors de l’interpellation, les amis du premier viennent à son secours et frappent les policiers à coups de pied et de poing et blessent l’un des fonctionnaires de police à la main.