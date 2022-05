Essonne : un trafic de stupéfiants démantelé à Evry-Courcouronnes

Depuis plusieurs mois, les policiers de l’agglomération Evry-Corbeil menaient des investigations sur un trafic de stupéfiants à Evry-Courcouronnes. Tout a débuté grâce à un renseignement obtenu par les policiers au mois de janvier dernier. Une enquête préliminaire pour détention, acquisition, transport, offre ou cession, sur le secteur de la place des Aunettes était ouverte.

Un travail de fond a été mené conjointement par les policiers de la BAC et les enquêteurs de l’Unité des stupéfiants et de l’économie souterraine (USES) du commissariat d’Agglomération d’Evry-Corbeil au sein d’un groupe de partenariat opérationnel (GPO). Ce travail de fond s’est conclu par une vague d’interpellations dans le quartier des Aunettes et celui voisin des Epinettes, le mardi 17 mai dernier.

Lors de cette opération, ce sont 12 individus qui étaient placés en garde à vue pour détention, acquisition, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, ici de la résine de cannabis, et non justification de ressources.