Essonne : un trafiquant de drogue fuit les forces de l’ordre à contresens sur la RN20

Nous sommes le dimanche 19 avril, une patrouille du Peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie (PSIG) de Palaiseau en mission de surveillance constate que deux véhicules empruntent une bretelle de sortie à contresens sur la RN20, dans le sens Paris-province.

Les gendarmes tentent de procéder au contrôle de l’un des deux véhicules. Ils lui intiment l’ordre de s’arrêter en faisant usage des avertisseurs sonores et lumineux. Mais le conducteur du véhicule refuse d’obtempérer et accélère son allure, passant de ce fait devant une patrouille de motards de la police nationale stationnée à proximité.

Il prend la RN20 à contresens

Témoins du refus d’obtempérer par le véhicule, les motards s’engagent derrière ce dernier qui empruntant la RN20 en direction d’Etampes. Arrivant à hauteur d’un barrage de gendarmerie mis en place le cadre du contrôle des mesures de confinement liées au Covid-19, le véhicule suspect s’arrête.

Il semble pris au piège, mais à ce moment là, plus rien ne semble arrêter le fuyard. Il décide de faire demi-tour en direction de Paris, empruntant ainsi la RN20 à contresens. Les motards le poursuivent et tentent également de le stopper. Le conducteur refuse toujours d’obtempérer.

Finalement, le véhicule suspect quitte la RN20 et traverse plusieurs communes dans sa fuite, Egly, Breuillet ou encore Breux-Jouy en empruntant à plusieurs reprises des voies à contre-sens, des sens interdits, sans visibilité.

Placé sous mandat de dépôt

Durant sa fuite, le mis en cause tente à deux reprises de percuter des véhicules tiers. Il jette également par la fenêtre passager, un plafonnier, et un sac plastique de couleur blanc et marron. Il sera finalement appréhendé sur la commune de Bruyères-le-Châtel. Il transportait un kilogramme de résine de cannabis et 3 800 € en liquide.

Le trafiquant a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l’ouverture d’information judiciaire.