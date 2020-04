Essonne : un violent récidiviste condamné après avoir menacé les gendarmes avec une hache

Les faits remontent à la nuit du 16 avril dernier. Les militaires du Dispositif de gestion des évènements nocturnes (DGEN) de la Compagnie de Gendarmerie Départementale (CGD) de Palaiseau détectent un véhicule suspect qu’ils mettent en fuite sur la commune de Ballainvilliers.

Plus tard, après avoir menacé les gendarmes avec une hache, les mis en cause percutent deux barrages de gendarmerie afin de prendre la fuite. Le conducteur et principal protagoniste de ce périple a été interpellé le mardi 21 avril à Longpont-sur-Orge, d’une opération judiciaire conduite par la compagnie de gendarmerie de Palaiseau, appuyée par le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie d’Étampes.

Il a dû répondre des faits de refus d’obtempérer aggravé, violences aggravées sur personne dépositaire de l’autorité publique et recel de vols de véhicules en comparution immédiate devant le Tribunal judiciaire d’Evry. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme.

Il faut dire qu’il était déjà fort désavantageusement connu des forces de l’ordre. En effet le 15 décembre 2019 il avait été mis en cause pour des faits de tentative d’homicide sur l’arrondissement de Palaiseau, pour lesquels il était sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire.

Avec d’autres complices également interpellés peu après les faits, il s’en était pris alors physiquement aux clients d’un bowling avant de tenter de les écraser avec son véhicule. Trois gendarmes avaient été blessés au cours des faits.