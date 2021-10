Essonne : une alerte jaune sans conséquences graves

Le département de l’Essonne avait été placé sous vigilance jaune samedi 2 octobre alors que des vents violents et d’importantes chutes de pluie étaient attendus. Fort heureusement, cet épisode a été sans conséquence grave dans le département.

« Les sapeurs-pompiers de l’Essonne sont intervenus samedi 2 octobre au soir suite à un vent violent sur le département. Plusieurs communes ont été touchées par l’événement générant de nombreux appels pour des arbres tombés sur la voie publique, des dégagements de chaussée et des fils tombés », indiquent les sapeurs-pompiers de l’Essonne.

C’est sur la commune des Ulis qu’a eu lieu l’incident le plus spectaculaire de cette soirée. Un arbre de plusieurs dizaines de mètres de hauteur est tombé sur un immeuble de 4 étages. « Des vitres au rez-de-chaussée, 1er et 2e étages ont été brisées. Aucun dégât sur la structure du bâtiment n’a été constaté. Les services techniques de la commune avaient pris en charge la sécurisation des lieux et l’enlèvement de l’arbre », précise le SDIS de l’Essonne.