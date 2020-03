Essonne : une fête avec une centaine de jeunes à Dourdan pendant le confinement

Vraisemblablement, tout le monde n’a pas compris ce que le mot confinement veut dire. Ainsi, il y a quelques jours, une centaine de jeunes se sont retrouvés sur le site dit des Fontaines Bouillantes à Dourdan pour faire la fête durant la nuit.

« La nécessité du confinement reste difficile à faire comprendre chez quelques personnes », déplore Maryvonne Boquet, maire, qui souligne la forte implication des gendarmes et des policiers municipaux pour le faire respecter. Comme dans d’autres communes, il reste des irréductibles qui ne daignent pas respecter les consignes de confinement.

Le problème c’est que plus ceux-ci seront nombreux, plus le confinement risque de durer longtemps et plus de gens risquent de perdre la vie. Rester chez soi, c’est sauver des vies !