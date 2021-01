Essonne : une fête clandestine dans la nuit à Viry-Châtillon

Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 janvier, la police nationale est intervenue pour une soirée privée organisée dans le local d’une société rue Victor Basch à Viry-Châtillon entre 1 et 2h du matin.

Les effectifs ont évacué les 70 « fêtards » des lieux et n’ont pas manquer évidemment de tous les verbaliser pour non-respect du couvre-feu. Une procédure pour mise en danger de la vie d’autrui à été diligentée contre l’organisateur de cette soirée illicite. Celui-ci n’a cependant pas été placé en garde à vue.

Le professionnalisme des policiers qui sont intervenus dans le cadre de cette évacuation a permis à celle-ci de se dérouler sans incident. Le maire de Viry-Châtillon Jean-Marie Vilain et le député de la circonscription Robin Reda ont salué le travail des effectifs de police et appellent à « des sanctions exemplaires », à la fois contre les organisateurs et les participants à cette soirée.