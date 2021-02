Essonne : une jeune fille de 14 ans tuée d’un coup de couteau à Saint-Chéron

Le drame s’est produit lundi 22 février après-midi. C’est lors d’une bagarre entre jeunes de Dourdan et de Saint-Chéron, qui s’est produite rue du Vieux Châtre, qu’une jeune fille de 14 ans se serait interposée et aurait reçu un coup de couteau. Elle est décédée des suites de cette grave blessure.

La victime, une jeune fille originaire de Saint-Chéron, était scolarisée au collège Emile-Auvray de Dourdan. Un jeune homme de 16 ans, originaire de la ville de Dourdan et dont la famille vit en centre-ville, soupçonné d’avoir porté le coup de couteau mortel a été placé en garde à vue. Au total, 8 jeunes sont en garde à vue. La section de recherche de la Gendarmerie nationale de Paris est chargée de l’enquête.

« C’est un terrible drame. J’adresse au nom de la ville mes condoléances à la famille. Je suis inquiet de voir cette montée de la violence, hélas de plus en plus présente dans toutes les franges de la société. Mais hélas, nous élus locaux, sommes impuissants face à ce problème », se désole Jean-Marie Gelé, maire de la commune.

La sénatrice de l’Essonne et ancienne maire de Saint-Chéron Jocelyne Guidez est très choquée, comme l’ensemble de la ville, par ce drame. « Je veux vraiment présenter mes condoléances à la famille. Mais ce qui s’est produit est au-delà de ça. C’est inimaginable d’apprendre qu’un tel drame ait pu avoir lieu. On ne peut pas penser que cela puisse se passer dans notre ville », témoigne-t-elle.

Elle s’inquiète également de la montée de la violence dans la société en générale. « Je trouve que la violence monte crescendo. Je me demande si on ne banalise pas trop les choses. J’ai la sensation que depuis le confinement l’agressivité monte, mais pas que chez les jeunes, on vit dans une société où on ne parle plus, où on n’échange plus et c’est triste. Et le drame, c’est de voir qu’il n’y a plus de limites ».