Essonne : une maison détruite par le feu à Paray-Vieille-Poste

Il n’y a heureusement pas eu de victime ce jeudi 16 juillet à Paray-Vieille-Poste, mais le pavillon en feu a tout de même été ravagé par les flammes malgré la prompte intervention des sapeurs-pompiers pour endiguer le sinistre.

La toiture s’est affaissée menaçant l’intégrité de l’édifice et nécessitant une inspection précise par les pompiers du sinistre. Nathalie Lallier, maire de la commune, était présente sur les lieux et a remercié chaleureusement les sapeurs-pompiers du centre de secours d’Athis-Mons pour leur intervention.

Incendie spectaculaire sans victime ce matin à Paray. Plus de toit, plus de souvenirs partis en fumée… Même si tout cela n’est que matériel émotion et douleur sont bien là. #parayvieilleposte #sdis91 pic.twitter.com/J33MghcMX4